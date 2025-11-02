Locales

Hace 43 minutos

Penal de mujeres de Chorrillos: retiran conexiones eléctricas clandestinas encontradas en las celdas

También, durante la requisa, desarrollada en el pabellón 3, segundo piso, se inspeccionaron celdas, pasadizos, servicios higiénicos y pertenencias de las internas.

Foto Andina



Personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó una requisa en el penal de Mujeres de Chorrillos, con el objetivo de erradicar actividades ilícitas que pudieran organizarse desde la cárcel y afectar la seguridad ciudadana.

La acción se desarrolló en el pabellón 3, segundo piso. Se inspeccionaron celdas, pasadizos, servicios higiénicos y pertenencias de las internas, además de realizar revisiones corporales bajo los protocolos establecidos.

OBJETOS PROHIBIDOS

Como resultado del operativo, se incautaron objetos prohibidos como encendedores, perfumes y una presunta sustancia ilícita. Asimismo, se procedió a desinstalar las conexiones eléctricas irregulares encontradas en las celdas.

El INPE señaló que las requisas buscan mantener el control y el orden en los penales. Además, es parte de las medidas adoptadas para fortalecer la seguridad interna y prevenir hechos delictivos desde los centros de reclusión.


Temas Relacionados: Conexiones EléctricasInpeIrregularesObjetos ProhibidosPenal De ChorrillosRequisa

También te puede interesar:

BANNER