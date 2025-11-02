ATU lanza nuevo servicio del corredor Morado que conectará Bayóvar con San Isidro

Vecinos de la zona de Bayóvar, en San Juan de Lurigancho, podrán viajar directamente a San Isidro con el nuevo servicio extraordinario (SE-09) del corredor Morado que ha implementado la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Este servicio permitirá a los usuarios conectarse con la Línea 1 del Metro de Lima, con el Metropolitano y con los demás recorridos que efectúa el corredor. El servicio partirá del paradero Capilla (SJL), hasta Canaval y Moreyra (San Isidro).

Recorrido y conexiones

Si bien el SE-09 tendrá un recorrido similar al de la ruta 405 del corredor Morado, posee algunas variaciones, como el ingreso a las avenidas José Carlos Mariátegui y Héroes del Cenepa, en las zonas 1 y 2 de Bayóvar, donde se habilitarán dos nuevos paraderos en ambos sentidos. En ese tramo, los vecinos podrán abordar unidades y llegar a importantes vías, como la avenida Fernando Wiesse, para conectar su viaje con la Línea 1 del Metro de Lima en la estación Bayóvar.

Asimismo, en su recorrido, el SE-09 conectará con las demás rutas del corredor Morado. Al llegar a la Vía Expresa, hará lo propio con las estaciones México y Canaval y Moreyra del Metropolitano, permitiendo viajes más rápidos y confiables hacia el norte (Carabayllo y Comas) y hacia el sur de Lima (Barranco y Chorrillos). El servicio contará con 32 paraderos de ida y 34 paraderos de vuelta.

Costos y rutas

Cabe resaltar, que la tarifa regular en el corredor Morado es de S/ 2,80 y el medio pasaje de S/ 1,40 para estudiantes. También se aplicarán las tarifas promocionales "Aquisito nomás" para tramos cortos. Si desea conocer los paraderos de este nuevo servicio ingresa al siguiente link de San Juan de Lurigancho a San Isidro o de San Isidro a San Juan de Lurigancho.