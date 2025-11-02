Se registra incendio frente a Plaza Grau en el Centro de Lima: siniestro se inició cerca de un grifo.

Se reporta un incendio frente a plaza Grau, en el cruce de la avenida Paseo de la República con la avenida Miguel Grau, en el Centro de Lima, cerca de un grifo, lo que alarmó a vecinos y transeúntes.

El humo del incendio puede observarse a varias cuadras, al menos, dos unidades de los bomberos acudieron a sofocar la emergencia. Trabajadores de la estación de servicio se mantienen a distancia.

ZONAS ALEDAÑAS

De manera temeraria algunos ciudadanos están muy cerca de la zona del siniestro, pese a que los hombres de rojo y policías les solicitan se ubiquen unos metros más allá ante cualquier emergencia.

El grifo se encuentra cerca al centro comercial Polvos Azules. Por el momento, no se ha emitido ninguna alerta de heridos o pérdidas humanas, o una mayor extensión del incendio hacia zonas aledañas.