Ejecutivo anuncia creación de grupo especial contra la extorsión a cargo del coronel Víctor Revoredo

Esta tarde, tras los nuevos ataques a balazos contra conductores de unidades de transporte, el ministro Vicente Tiburcio, anunció la creación de la División de Investigación de Extorsiones, grupo policial que estará dedicado únicamente a combatir este delito en todo el país.

“En lo que va del año, en comparación al 2024, la extorsión ha crecido de un 18 % a nivel nacional, 36% en Lima Metropolitana y 33% a nivel del Callao. Cifras que pueden ser cuestionables porque no todos denuncian, apoderados por el miedo”, dijo el titular del Interior.

INTELIGENCIA OPERATIVA

"En este escenario se está creando este grupo que estará dotado de agentes especializados en investigación, con inteligencia operativa, y de equipos articulados, porque muchos sectores han sido duramente golpeados, como es el sector transporte, el equipo será liderado por el coronel PNP Víctor Revoredo”, señaló.

"Todo bastión necesita un líder que no tema enfrentarse al crimen, que haya demostrado en campo lo que significa servir al país y que encarne los valores que nos identifican: ‘Dios, Patria y Ley’. Ese líder es el coronel Víctor Revoredo. Más de 3 décadas de servicio en operaciones emblemáticas", remarcó.

COMANDANTE PNP REVOREDO

Al respecto, en breves declaraciones a RPP, el coronel Víctor Revoredo Farfán dijo que hará "todo lo humanamente posible. Vamos con todo. Estamos acá para trabajar. No nos podemos detener en este momento. Nuestro compromiso está para adelante".