Marco Marín: rinden emotivo homenaje al exjefe del CUPAZ fallecido en un accidente de helicóptero

A más de una semana del trágico suceso, el general del Ejército Peruano Marco Marín Saldaña, recibe un emotivo homenaje, una canción que detalla sus logros personales y profesionales que siempre fueron pensando en el país.

El video de la canción, difundida en YouTube, tiene imágenes del valeroso militar, que demuestran el amor por su patria y a su profesión. La producción estuvo a cargo del podcast "Yo ❤️ a mi Ejercito" y el portal "Soy de la Villa”.

VUELO ADMINISTRATIVO

Como se recuerda, el general EP Marín Saldaña, murió en el cumplimiento de su deber, ocupaba el cargo de jefe del Comando Unificado de Pataz, grupo encargado de combatir la minería ilegal en la referida provincia liberteña.

Falleció el pasado lunes, 27 de octubre. El helicóptero en el que viajaba sufrió un siniestro durante las maniobras de aterrizaje tras un vuelo administrativo de transporte de personal desde la ciudad de Cajamarca hacia el distrito de Pataz.