Presidente Jerí lideró operativo de control de identidad durante la madrugada en SMP

El presidente José Jerí encabezó la madrugada del sábado 2 de noviembre, un operativo de control de identidad en el distrito de San Martín de Porres, una de las zonas con más reportes inseguridad en la capital.

Dicho despliegue, que se realizó en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio del Interior, abarcó discotecas, avenidas principales y puntos críticos identificados por carreras ilegales y desorden público.

Recorrido en el distrito

La operación se inició en la central de monitoreo de SMP, donde el jefe de Estado estuvo acompañado del alcalde Hernán Sifuentes. Desde ese punto, ambos supervisaron las cámaras de vigilancia antes de salir a recorrer las calles junto con los equipos de control.

Posteriormente, el presidente se trasladó a la avenida Antúnez de Mayolo, donde la Policía realizó un control de identidad en una discoteca local, verificando a varios asistentes que mostraron su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Verificación y sin incidentes graves

Las autoridades realizaron la verificación de antecedentes y la comprobación del estado legal de los intervenidos durante el desarrollo del operativo. Aunque se constató la presencia de personas en estado de ebriedad, no se registraron incidentes graves durante el desarrollo de los controles realizados en el distrito de San Martín de Porres.