Ministro Tiburcio ordena nuevas acciones contra la criminalidad tras ataque a un bus en Chorrillos

Tras el último atentado contra un bus de transporte público, ocurrido anoche, el ministro Vicente Tiburcio dispuso que se intensifiquen los operativos y el control territorial policial en Chorrillos y los distritos colindantes.

Como se sabe, un ómnibus de la "línea 52", más conocida como la 'T', recibió cinco impactos de bala en el cruce de la avenida Los Pinos con el jirón San Felipe. Afortunadamente el ataque no dejó víctimas, informa Exitosa

SALVAGUARDAR INTEGRIDAD

Luego de ser informado sobre lo sucedido, el titular del Interior inmediatamente se apersonó a la Comisaría de Villa, a fin de coordinar las medidas necesarias que permitan la rápida captura de los autores del atentado.

Asimismo, dispuso que se redoble, con personal policial especializado, todos los puntos críticos del distrito las 24 horas del día, para salvaguardar la integridad de los transportistas, pasajeros y ciudadanos en general.