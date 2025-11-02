Cae banda dedicada a la explotación sexual en SMP: en el operativo lograron rescatar a 68 mujeres

Luego de un trabajo de inteligencia, la Policía Nacional desarticuló a ‘Los Chamos del Carro Azul’, banda criminal dedicada a la explotación sexual, en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Durante el operativo, en el que también participaron serenos del distrito y personal de Migraciones, las fuerzas del orden detuvieron a 14 personas, entre los que figuran tres requisitoriados.

ESTADO DE EMERGENCIA

Asimismo, se rescató a 68 mujeres, entre las que figuran dos menores de edad, que eran obligadas a ejercer el meretricio. También incautaron a los detenidos un arma, municiones y drogas.

Según las autoridades policiales, la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao, está facilitando la lucha contra la criminalidad, permitiendo a los agentes actuar con mayor rapidez.