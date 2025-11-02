Locales

Hace 32 minutos

Atacan a balazos otro ómnibus de transporte público en Chorrillos: chofer logró sobrevivir

Al respecto, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola Delgado, informó que uno de los proyectiles solo “rozó” al conductor de la unidad.

En medio del estado de emergencia decretado en Lima y Callao, anoche, un ómnibus de la línea 52, conocida como “T”, fue atacado a balazos en el distrito de Chorrillos.

La unidad fue interceptada en el cruce de la avenida Los Pinos con el jirón San Felipe. Los criminales, que estaban en un mototaxi, dispararon al menos cinco veces contra el bus.

SOLO “ROZÓ”

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional y miembros del Serenazgo, quienes cercaron inmediatamente la zona e iniciaron las investigaciones correspondientes.

Al respecto, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó que uno de los proyectiles solo “rozó” al chofer del ómnibus, informa RPP.


