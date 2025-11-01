Panamericana Sur: Rutas de Lima anuncia que reiniciará cobro de peajes tras apelar fallo judicial

Este mediodía, Rutas de Lima (RDL) informó que reiniciará el cobro de peajes en las casetas de Villa y Punta Negra, en la Panamericana Sur, tras apelar el fallo que suspendía estos cobros. Señalan que cuando una sentencia es apelada, sus efectos se suspenden hasta que sea definitiva.

Como se recuerda, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacamac ordenó a Rutas de Lima suspender el cobro de peajes en estas casetas tras declarar fundada en parte la demanda de habeas corpus presentada por la Municipalidad de Santa María del Mar.

Inmediatamente, RDL suspendió el cobro de peajes en estas estaciones mientras evaluaba opciones legales, que la llevó a presentar una apelación. Amparada en el artículo 22° del Código Procesal Constitucional, consiguió que los efectos de dicho fallo queden suspendidos.

AGITACIÓN SOCIAL

"Por tanto, Rutas de Lima informa que, a partir de las 00:00 horas del domingo 2 de noviembre de 2025, retomará el cobro de peajes en las unidades de peaje del tramo sur de la Concesión materia de la sentencia", se lee en su comunicado.

Asimismo, "RDL exhorta a las autoridades a respetar sus derechos y a no fomentar actos que puedan generar agitación social. Hace este llamado debido a la reciente presencia de autoridades en distintas estaciones de peaje del tramo sur", agrega.