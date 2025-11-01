Señor de los Milagros: tras una emotiva misa se inició la sexta y última procesión del año 2025

El anda recorrerá la av. Tacna, el jr. Callao, el jr. Chancay y la av. Emancipación, antes de retomar la av. Tacna para ingresar al Monasterio de Las Nazarenas hasta el próximo año.

ACTUALIZACIÓN

02: 05 p. m. Cargadores, sahumadoras y cantoras toman su posición

01: 58 p.m. Se inicia los preparativos para que comience la procesión

01: 50 p.m. Culmina misa realizada en los exteriores de la iglesia Las Nazarenas

NOTA ANTERIOR

Este mediodía, la sagrada imagen del Señor de los Milagros salió del templo de Las Nazarenas para recorrer las calles de Lima, en esta oportunidad será una procesión corta.

Antes de iniciarse la sexta y última procesión del año 2025, se realiza una misa en los exteriores de su santuario, cientos de devotos llegaron para participa de la procesión.

HASTA EL PRÓXIMO AÑO

El anda recorrerá la av. Tacna, el jr. Callao, el jr. Chancay y la av. Emancipación, antes de retomar la av. Tacna para ingresar al Monasterio de Las Nazarenas hasta el próximo año.

"Invitamos a los fieles a acompañar con devoción este recorrido de despedida, en el que culmina el mes morado y renovamos nuestra fe en el Cristo de Pachacamilla", expresó la Hermandad del Señor de los Milagros, en un comunicado.