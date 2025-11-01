Gobierno designa a David Hernández Salazar como nuevo presidente ejecutivo de la ATU

El Poder Ejecutivo realizó importantes cambios, el último viernes, en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), institución encargada de planificar, regular y supervisar el Sistema Integrado de Transporte en nuestra capital.

Mediante Resolución Nº 017-2025-MTC, se aceptó la renuncia del presidente del Consejo Directivo, Jaime Romero, y se nombró, mediante Resolución Nº 018-2025-MTC, en su reemplazo a David Hernández, quien retorna al cargo después de unos meses.

LÍNEAS DE GESTIÓN

En la publicación del Gobierno, no se da detalles sobre la renuncia del expresidente de la ATU Romero Bonilla, quien estuvo a cargo de la entidad de transporte desde el 21 de julio. Esta designación se dio durante la gestión de la expresidenta Dina Boluarte.

El regreso de David Hernández implica la continuidad de la línea de gestión que incluye la reorganización de rutas, la reforma del transporte público tradicional, y la coordinación con los operadores de sistemas como el Metropolitano, informa Perú 21.