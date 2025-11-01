Capturan a cuatro presuntos extorsionadores en Ate: se les incautó armas, explosivos y droga

La Policía Nacional, a través de la División Policial Lima Este 2, detuvo a cuatro presuntos integrantes de una banda dedicada a la extorsión. La intervención fue en la zona de Huaycán, distrito de Ate.

Se trata de tres ciudadanos venezolanos y un peruano. Durante el amplio operativo, se incautó una escopeta, una pistola, dos artefactos explosivos, cinco celulares y entre 4 y 5 kilos de marihuana.

PAGO POR SEGURIDAD

Se conoció que los detenidos se dedicaban a extorsionar a pequeños comerciantes y mototaxistas de la zona, a quienes les exigían el pago de una cuota a cambio de brindarles seguridad.

Los intervenidos, quienes en todo momento decían ser inocentes, fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal de Ate para continuar con las diligencias correspondientes.