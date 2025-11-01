Presidente José Jerí asistió a ceremonia por el Día Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas

Mediante sus redes sociales, la Presidencia de la República informó sobre la participación del mandatario en esta actividad, realizada anoche, que se desarrolla todos los años y a la que también asisten parlamentarios.

"El presidente José Jerí participó en la ceremonia de acción de gracias por el Día Nacional de las Iglesias Cristianas Evangélicas, organizada por la Federación de Iglesias Cristianas Evangélicas, Fe del Perú", señala el mensaje.

ESPÍRITU SOLIDARIO

Asimismo, precisa que el mandatario Jerí Oré destacó la permanente vocación de servicio de los miembros de las iglesias evangélicas en todo el país, así como su valiosa contribución a la educación, la salud, la asistencia social.

Finalmente, el Gobierno de Transición y Reconciliación Nacional destaca la promoción de valores éticos que realizan las Iglesias Cristianas Evangélicas en el Perú, que fortalecen el espíritu solidario y moral de la nación.