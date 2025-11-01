SJM: indignados vecinos atrapan a presunto ladrón de celulares y lo castigan a correazos

En el distrito de San Juan de Miraflores (SJM), vecinos cansados de los constantes asaltos atraparon a un presunto ladrón de celulares en la cuadra seis de la avenida Los Álamos y lo castigaron a correazos.

Según testigos, tras asaltar a una joven el sujeto escapaba corriendo, los gritos de la víctima pidiendo ayuda y que atrapen al ladrón alertó a los vecinos, quienes salieron de sus viviendas y lo detuvieron.

TENÍA CÓMPLICES

Luego ataron al sujeto con una cuerda y comenzaron a azotarlo. Los residentes reconocen que su acción fue arriesgada pues el presunto ladrón de celulares estaba armado con un cuchillo, informa RPP.

Trascendió que el hombre retenido tenía dos cómplices. Policías y serenos llegaron al lugar, desataron al intervenido y lo trasladaron a la comisaría del sector, donde comenzarán con las investigaciones.