Capturan en SJL banda criminal integrada solo por extranjeros: tenían en su poder armas y dinamita

Según informó el general Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal, lograron desarticular la banda criminal ‘Los Gallegos de San Juan de Lurigancho’, integrada por cinco venezolanos.

Tenían en su poder un arma de fuego, municiones, celulares y cartuchos de dinamita. Además, se encontraron pruebas contundentes que relacionan a los extranjeros con extorsiones y préstamos ‘gota a gota’.

CARTA EXTORSIVA

“Estamos imputando los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y porte de material explosivo y municiones. También por el delito de extorsión, porque se les ha encontrado una carta extorsiva”, declaró.

Los sospechosos, que no opusieron resistencia a la intervención y guardaron silencio, fueron intervenidos en una vivienda de la avenida Los Jardines, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), informa RPP.