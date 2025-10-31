Este sábado es la última procesión del Señor de los Milagros: conoce el horario y recorrido

Miles de fieles se preparan para acompañar al Señor de los Milagros en su sexta y última procesión del año, que se llevará a cabo este sábado 1 de noviembre en el Centro de Lima. La Hermandad del Señor de los Milagros informó que la sagrada imagen del Cristo Moreno iniciará su recorrido al mediodía, partiendo desde el Santuario de Las Nazarenas.

El anda recorrerá las principales calles del Cercado de Lima, entre ellas la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la avenida Emancipación, para luego retornar por la misma ruta al Santuario de Las Nazarenas. Esta última procesión marcará el cierre del mes morado, una de las manifestaciones de fe más importantes del país, que cada año convoca a miles de devotos.

MISA ESPECIAL

Durante la jornada se realizará una misa especial en señal de gratitud por los milagros concedidos a lo largo del año. La Hermandad del “Cristo Morado” invitó a los fieles a participar de este acto con “profunda devoción”.

“Invitamos a todos los fieles a acompañar con profunda devoción este recorrido de despedida, en el que culmina el mes morado y renovamos nuestra fe en el Cristo de Pachacamilla”, se lee la publicación en sus redes.