Presuntos barristas se enfrentan en calles de VMT: batalla campal deja un muerto y un herido

Momentos de terror vivieron anoche vecinos de Villa María del Triunfo (VMT) tras el violento enfrentamiento a balazos entre presuntos barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes. El incidente dejo un muerto y un herido.

Vecinos relataron a RPP, un grupo de supuestos hinchas de Alianza Lima realizaba una actividad en plena calle, cuando llegaron presuntos simpatizantes de Universitario, desatándose una batalla campal que duró unos 20 minutos.

MENOR FALLECIDO

En el lugar se encontraron casquillos de bala, gran cantidad de piedras que fueron lanzadas y botellas de vidrios rotas. El violento suceso también dejó daños en las puertas y ventanas de las viviendas, así como en los autos estacionados.

Los moradores señalan que pese a sus insistentes llamadas al serenazgo y la comisaría del sector, serenos y policías llegaron media hora después de terminada la batalla campal. trascendió que el fallecido es un menor de 16 años, informa RPP.