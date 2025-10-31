Presidente Jerí ofrecerá su primer balance sobre el estado de emergencia "en estos días", dice ministra Shica

En entrevista con Exitosa, la ministra Lesly Shica indicó que el presidente José Jerí brindará próximamente su primer balance del estado de emergencia, que se decretó en Lima y el Callao para lucha contra el alarmante incremento de la criminalidad.

"Es una estrategia viva. No puede ser un documento único para enfrentar este problema, tenemos que ir cambiando, endureciendo, estableciendo los puntos de quiebre (…) y ahí nos ves, con el presidente en los operativos de seguridad ciudadana", explicó.

REFORZAR MEDIDAS

Asimismo, la titular de Desarrollo e Inclusión Social sostuvo que el Ejecutivo permanentemente afina la estrategia contra la inseguridad ciudadana a nivel nacional, estas acciones las supervisa directamente el jefe de Estado en sus recorridos a cualquier hora.

"El jefe de Estado está reforzando las medidas de seguridad, es algo que le corresponde a él anunciar, que seguro debe ser en estos días, hemos sesionado el miércoles en el consejo y él ya lo va a estar comunicando respectivamente", manifestó la ministra Shica Seguil.