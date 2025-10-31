Inician demolición de viviendas en Ate: medida permitirá la ampliación de la avenida Nicolás Ayllón

Esta madrugada, la Municipalidad de Ate Vitarte inició la demolición de viviendas en el Cerro Candela, como parte del proyecto de ampliación de la avenida Nicolás Ayllón, conocida también como la carretera Central.

Se prevé la demolición de más de 40 viviendas. La comuna señala que estas construcciones obstruyen el trazado de la futura vía y forman parte del espacio destinado para la ampliación de la carretera a cuatro carriles.

OBRAS VIALES

El alcalde Franco Vidal había anunciado hace un mes el inicio del "corte del Cerro Candela" como parte de un importante plan de obras viales que contempla ejecutar el municipio, son más de 80 proyectos para desarrollar el 2025.

La comuna explicó que el recorte del cerro permitirá reducir el intenso tráfico en la zona y facilitará la conexión con otras avenidas del distrito. Pese al anuncio previo, varios vecinos dijeron que no fueron notificados oficialmente.