Víctor Zanabria: Fiscalía pide 35 años de prisión para exjefe policial por muerte en protestas de 2023

El Ministerio Público formalizó acusación contra el general PNP Víctor Zanabria, solicitando 35 años de prisión por su presunta responsabilidad en los actos de violencia registrados durante las protestas de enero de 2023 en Lima.

Al exjefe policial, y otros altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP), se les acusa de homicidio calificado en la modalidad de comisión por omisión, tentativa de homicidio, lesiones graves y lesiones leves.

La denuncia contra Zanabria Angulo se relaciona con la muerte de Víctor Santisteban, el primer fallecido durante las protestas sociales, así como por las lesiones sufridas por varios manifestantes en el mismo contexto.

BOMBAS LACRIMÓGENAS

La indagación, dirigida por la fiscal Yenny Huacchillo, señala que la represión incluyó el uso de bombas lacrimógenas disparadas contra manifestantes, una de las cuales habría provocado la muerte de Santisteban Yacsavilca.

El documento indica que durante las protestas de los días 24 y 28 de enero de 2023, los policías bajo el mando de Zanabria habrían usado fuerza letal y proyectiles, causando daños graves a los manifestantes, informa Exitosa.