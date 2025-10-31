Ministro Martínez ante avance de la criminalidad: Se evalúa escuchar las llamadas de los presos

El ministro Walter Martínez anunció que vienen analizando la posibilidad de escuchar y supervisar cada llamada que realicen los presos dentro de las cárceles que hay en la ciudad de Lima. Esto, como parte de las medidas ante el avance de la criminalidad.

"Estamos evaluando esa posibilidad de realizar estas escuchas (a los reos). Estamos trabajando desde el Gobierno para lograr ello sin descanso. Usted nos ve trabajando junto al presidente Jerí, participando de las requisas, supervisiones", manifestó.

FRONTAL Y PERMANENTE

Asimismo, el titular de Justicia y Derechos Humanos señaló que seguirán ejecutando requisas en todos los centros carcelarios, no solo en Lima y Callao, donde rige el estado de emergencia, pues la lucha contra la delincuencia es frontal y permanente.

"Hasta el momento los resultados son satisfactorios. Hemos trabajado, se han dado medidas, creo yo, adecuadas en esta guerra frontal contra la criminalidad", agregó el ministro Martínez Laura en amplia entrevista con RPP.