Más de 60 orquestas pagan hasta el 30% de sus ganancias a extorsionadores para poder trabajar

La violencia criminal ha convertido los escenarios musicales en espacios peligrosos. Según Walter Dolorier, presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú, al menos 65 orquestas en todo el país pagan hasta el 30% de sus ganancias a bandas criminales para poder presentarse sin ser atacadas. Varios artistas han tenido que cancelar sus presentaciones, especialmente en zonas de alto riesgo, por temor a ser blanco de la delincuencia.

Los recientes ataques a la Timbera Orquesta en el Callao—que dejó un cantante y una bailarina asesinados— y el atentado contra Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, ha hecho que muchos otros grupos desde hace más de un año cedan a las amenazas de los delincuentes y paguen cupo para trabajar.

La situación se agrava pese al estado de emergencia vigente. Los ataques armados, los conciertos cancelados y los músicos que se presentan con chalecos antibalas son parte del nuevo panorama. Dolorier mencionó que orquestas como Son del Duke se encuentran entre las más afectadas.

Aunque locales como el Huaralino o el Complejo Santa Rosa, espacios donde se realizan la mayoría de los eventos de cumbia en Lima—han reforzado su seguridad, la asistencia del público ha disminuido drásticamente por temor a nuevos atentados.

REGIONES TOMADAS POR LA DELINCUENCIA

Los departamentos de Tumbes, Trujillo, Puno, Iquitos, Tarapoto y Huancayo figuran entre los más peligrosos para las agrupaciones musicales. En estas regiones, muchos artistas evitan presentarse para no ser parte de las cifras de víctimas del crimen organizado. La industria musical, que genera sustento para más de 5 mil familias peruanas, se encuentra hoy bajo amenaza constante.

(la república)