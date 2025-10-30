Susy Díaz confirma que su hija Flor Polo postulará al Congreso en 2026

Susy Díaz confirmó que su hija, Flor Polo, será candidata al Congreso de la República en las elecciones generales de 2026. La excongresista aclaró que, si bien recibió una invitación para volver a la política, ha decidido no postular por motivos personales, dejando el camino libre a su heredera para seguir sus pasos.

Hace unos días, la intérprete de “Vive la vida y no dejes que la vida te viva” reveló que fue invitada por el partido Somos Perú para postular al Parlamento en los próximos comicios como diputada. Sin embargo, en las últimas horas, la exvedette y figura mediática confirmó que no regresará al Congreso “por temas personales”.

“(Yo no voy, pero Flor) sí va a postular”, señaló Susy Díaz a ‘América Hoy’, anunciando de esta manera que su hija buscará una curul en el Parlamento. Aún no se ha confirmado con qué agrupación política Flor Polo participará en las elecciones del 2026, aunque su madre destacó que su hija “es una mujer preparada y trabajadora”.

FLOR POLO SEGUIRÁ LOS PASOS POLÍTICOS DE SU MADRE

Susy Díaz recordó que, tras su paso por el Congreso en 1995, representando al Movimiento Independiente Agrario, durante el gobierno de Alberto Fujimori, presentó 120 proyectos de ley, de los cuales más de 30 fueron aprobados. Ahora, tres décadas después, señaló que su hija buscará continuar con su legado político desde el Parlamento.