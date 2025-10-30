La Victoria: combi se incendia en plena avenida Canadá y queda reducida a cenizas

Una combi quedó completamente calcinada tras incendiarse presuntamente por una falla mecánica en plena avenida Canadá, en el distrito limeño de La Victoria. El siniestro ocurrió alrededor del mediodía de este jueves y generó gran alarma entre los transeúntes y conductores que circulaban por la zona.

De inmediato, personal del Cuerpo General de Bomberos llegó hasta el lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a otros vehículos. El conductor del vehículo logró salir a tiempo y resultó ileso, aunque solo pudo rescatar algunas pertenencias del interior de la unidad.

Tras el incendio, la avenida Canadá fue cerrada en dirección hacia Paseo de la República y también hacia la avenida Canevaro. Serenos de la Municipalidad de La Victoria y efectivos de la Policía Nacional apoyaron en las labores de seguridad y desvío del tránsito.

CAOS VEHICULAR Y CIERRE TEMPORAL DE VÍAS

El siniestro provocó una fuerte congestión vehicular debido al cierre de los carriles y la presencia de la unidad siniestrada en plena vía. Hasta el cierre de este informe, la combi continuaba en la zona a la espera de una grúa para su retiro, mientras el tránsito permanecía restringido.