Tras asesinato interviene búnker en Ate: incautan armas y capturan a varios extranjeros

La Policía Nacional intervino hoy un búnker ubicado en Ate, como parte de un operativo para dar con los responsables del asesinato de un extranjero, registrado horas antes. En la intervención se detuvo a nueve personas, siete venezolanos y dos peruanos.

El general Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, informó que 27 personas fueron intervenidas en el búnker. Tras la verificación de antecedentes, el número se redujo a nueve. Durante el registró se encontró armas, municiones y drogas.

Las autoridades indicaron que la vivienda estaba perfectamente acondicionada para evitar intervenciones externas, de los agentes policiales o de bandas rivales, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de una base operativa criminal.

ORGANIZACIONES CRIMINALES

Se conoció que varios de los detenidos tienen antecedentes por robo agravado, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas, lo que hace suponer que estarían involucrados en las continuas actividades delictivas registradas en la zona.

Respecto al asesinato que desencadenó el operativo, el general Monroy no descartó que se trate de un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales que se disputan el control de la venta de drogas en Ate y distritos cercanos, informa Perú 21.