Surco: tras varios intentos municipio logró demoler parte de vivienda relacionada a María Acuña

Esta madrugada, tras varios intentos, los ocupantes se oponían, por fin trabajadores del municipio de Surco lograron demoler parte de la casa relacionada a la congresista María Acuña, ubicada en la urbanización Los Álamos.

La intervención, donde no se registraron incidentes, contó con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional y de personal de Serenazgo. Luego de la demolición, los trabajadores ediles colocaron muros en el frontis de la vivienda.

“Pese a los intentos por impedir la recuperación de áreas públicas, esta madrugada se colocaron muretes de delimitación que marcan el espacio que pertenece a todos los surcanos”, informó la comuna, señala RPP.

PAPELETA DE INFRACCIÓN

El pasado 13 de julio, un informe periodístico señaló que la congresista de Alianza para el progreso invadió terreno público en Surco. Trascendió que Acuña Peralta ocupó, presuntamente de manera ilegal, parte del parque N.° 17.

Un documento de la comuna señala que se “invadió” unos 118 metros de área pública, lo que motivó la emisión de un acta de fiscalización y una papeleta de infracción contra la empresa Inmobiliaria Los Alizos, titular registral del predio.