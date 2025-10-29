Callao: Capturan a adolescente que estaría involucrado en dos asesinatos

En el marco del estado de emergencia que rige en Lima y Callao, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a un adolescente de 17 años acusado de participar en al menos dos homicidios ocurridos este año.

La intervención se realizó la madrugada del miércoles 29 de octubre en una quinta del distrito de La Perla, durante un operativo dirigido por el Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Greco) y la División de Investigación de Homicidios (Dirnic).

La Policía Nacional señaló que el adolescente sería integrante de la banda delictiva “Los Babys Calacos del Callao”, compuesta principalmente por menores de edad que se dedican al sicariato, extorsión y cobro de cupos en distintos distritos chalacos.

CARGARÍA CON DOS ASESINATOS

Según información policial, el menor detenido estaría involucrado en dos asesinatos: uno ocurrido el pasado 4 de septiembre en San Miguel, y en otro crimen perpetrado el 16 de mayo en Bellavista. Las cámaras de seguridad y los videos hallados por los agentes reforzarían su participación directa en ambos hechos.

Durante las diligencias, la PNP encontró fotografías en las que el menor posaba con armas de fuego de alto calibre, lo que evidenciaría su vínculo con el mundo criminal del primer puerto.