¡De no creer! Pasajeros graban momento exacto del robo de una camioneta en SJM

En medio del estado de emergencia que se decretó en Lima y Callao por 30 días, los casos de inseguridad ciudadana continúan registrándose. Esta vez, pasajeros de un bus de transporte público captaron los momentos exactos del robo de una camioneta en San Juan de Miraflores (SJM), causando el asombro de todos los usuarios de la unidad.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

La grabación compartida por Roger García en redes sociales, se observa como tres hampones aprovechan el semáforo rojo ubicado a pocos metros del Hospital María Auxiliadora para cometer su fechoría.

No pasó ni un minuto y los criminales despojaron del vehículo al propietario, quien presuntamente se encontraba trasladando una serie de objetos. Al tener la posesión del volante, los delincuentes pensaron llevarse la unidad, sin embargo, fueron alertados por la presencia de un sereno.

Cabe mencionar que, a pesar del estado de emergencia anunciado por José Jerí hace más de una semana atrás, no estarían dando resultados a la ciudadanía, ya que, continuamente se vienen registrando casos criminales.