Se filtra audio donde Internos de penales planean ocultar celulares ante requisas del INPE

Un audio grabado desde el interior de un penal muestra que internos de distintos establecimientos han decidido ocultar sus celulares obtenidos de manera clandestina, debido a las constantes requisas lideradas por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

La medida de los reos se da en el marco de las restricciones aplicadas durante el estado de emergencia establecida por el Gobierno, que incluyen limitación de visitas de hasta 1 vez cada 15 días, apagones en las celdas e intensificación de los controles en los pabellones.

Según la grabación difundida por RPP, uno de los reclusos indicó que “se comunicaron unos causitas que tengo ahí en Castro (...) y les están metiendo la raqueta seguida. O sea, se han metido tres noches seguidas (...) y la gente se está apeligrando y van a guardar los huacos”. Por la jerga utilizada, “raqueta” hace referencia a las requisas, mientras que “huacos” sería el término empleado para los celulares prohibidos en los penales.

USARÁN PILAS PARA CARGAR CELULARES

El audio también revela que los internos decidieron “guardar todos los celulares hasta nuevo aviso”, según indica, “hasta que se calme” el estado de emergencia. “Les están cortando todos los interruptores para que no se pueda cargar. Creo que van a empezar a cargar a la antigua, metiendo pilas, cuatro pilas hacen un cartucho y cargan las baterías. Pero están apeligrados. Huacos no va a haber de acá hasta que se calme”, se escucha decir al reo.

En la conversación que aún está en investigación, también se menciona la palabra “azulitos”, lo que podrían corresponder a dispositivos de carga eléctrica o teléfonos públicos, cuya disponibilidad también ha sido restringida. Estas medidas forman parte de la estrategia del INPE en la lucha contra las extorsiones, que, según investigaciones, se rige desde el interior de los penales.

(rpp)