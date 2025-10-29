López Aliaga admite tensión interna por Patricia Chirinos en Renovación Popular: “Es un tema en evaluación”

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, abordó la situación de la congresista Patricia Chirinos, quien ha generado comentarios negativos por sus recientes apariciones mediáticas, una de ellas en el programa “El valor de la verdad”.

Durante una entrevista en su canal de YouTube, el exalcalde de Lima aseguró que la situación de la legisladora está siendo evaluada internamente. “Es un tema en evaluación”, afirmó al ser consultado sobre la relación de Chirinos con el partido y la reacción de sus bases.

López Aliaga admitió que a pesar de que Chirinos es familiar suyo, sus acciones mediáticas han causado comentarios negativos y divisiones dentro de Renovación Popular. “Sí, es un tema recurrente”, expresó. “Es prima segunda mía. No es que sea una persona desconocida. Segundo, cuando yo tengo una persona, yo no soy juez de nadie”, enfatizó.

El líder de Renovación Popular recalcó que, más allá de la cercanía familiar, las decisiones políticas deben ser evaluadas con cautela. “Tienes que analizar si alguien aporta o no aporta, tienes que ser muy frío en eso”, explicó. Subrayó que todo miembro del partido debe someterse a los procedimientos internos, que incluyen un proceso de votación donde “un militante tiene un voto”.

¿CHIRINOS TIENE RESPALDO DEL CALLAO?

López Aliaga también se refirió a una posible postulación de Chirinos, quien afirmó que se presentaría “a lo que ‘Porky’ decida”. El exalcalde capitalino destacó que no dará opiniones anticipadas ni vetará candidaturas, y que la aceptación de la legisladora dependerá del respaldo que reciba en el Callao. “Su voto duro lo tiene el Callao. Vamos a ver si el Callao la quiere o no la quiere, pues”, indicó.