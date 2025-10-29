Evalúan que reos de alta peligrosidad cumplan condena en Base Naval del Callao

Iván Paredes Yataco, presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), informó que se está evaluando la posibilidad de que los reos de alta peligrosidad cumplan sus condenas en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC) de la Base Naval del Callao.

En diálogo con la agencia Andina, Paredes señaló que el Gobierno analiza esta alternativa como parte de una estrategia integral para endurecer el régimen penitenciario y aislar completamente a los cabecillas de organizaciones criminales.

"Estamos viendo la posibilidad de enviar a algunos internos de alta peligrosidad al CEREC. Lógicamente no puedo mencionar nombres, pero es algo que estamos evaluando", expresó el titular del INPE.

Convenio entre INPE y Marina

Sostuvo que ya se están realizando coordinaciones a nivel de altas autoridades para ampliar la vigencia del convenio entre el INPE y la Marina de Guerra del Perú, a fin de permitir el uso de las instalaciones del CEREC para los delincuentes de mayor peligrosidad.

Añadió que esta medida forma parte de las acciones impulsadas por el Ejecutivo para fortalecer el régimen penitenciario y enfrentar con más severidad la criminalidad organizada. Recordó que el reciente DS N.º 019-2025 JUS, endurece las condiciones de vida de los internos bajo el régimen cerrado especial, restringiendo sus horas de patio y limitando las visitas únicamente a locutorio.

Pabellones de máxima seguridad en penales

Otras medidas en ese sentido son la habilitación de pabellones de máxima seguridad en los penales de Ancón I, Cochamarca y Challapalca, así como el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para bloquear las comunicaciones ilegales desde los establecimientos penitenciarios.