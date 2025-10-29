Interbank sufre caída masiva: usuarios reportan que no pueden ingresar a sus cuentas bancarias

Usuarios en redes sociales reportan dificultades para acceder a la banca móvil de Interbank desde la mañana de este miércoles 29 de octubre, donde al intentar ingresar a la aplicación aparece el mensaje "Lo sentimos".

A través de X, afiliados al banco comentan que desde las 11 a.m. no pueden acceder a sus apps, incluyendo problemas con el identificador facial y claves de ingreso. Hasta el momento, la entidad financiera no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas del inconveniente.

Fallas simultáneas en BCP

La aplicación del BCP también presentó inconvenientes en su funcionamiento, según informaron usuarios a través de la red social X. Varios clientes señalaron que no pueden ingresar a la plataforma ni efectuar operaciones, lo que generó molestias y preocupación entre los usuarios de ambas entidades financieras.

Fallas en Plin

Algunos usuarios tampoco pueden ingresar a sus cuentas de la billetera Plin, vinculada al sistema de Interbank. La situación ha generado molestias entre los clientes que necesitan realizar operaciones en línea.

Sin pronunciamiento de entidades

Cabe resaltar, que ninguna de las dos entidades bancarias ha brindado información detallada sobre las causas técnicas que originaron las fallas simultáneas en sus plataformas digitales, ni han proporcionado un tiempo estimado para la solución definitiva de estos problemas técnicos.