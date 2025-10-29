Sector de transportistas anuncian que no acatarán paro este martes 4 de noviembre:

El presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, anunció que su gremio no participará en el paro nacional de transportistas convocado para el próximo martes 4 de noviembre.

De acuerdo al dirigente, anoche se reunió con ocho gremios y se llegó a la decisión de no sumarse a la medida, ya que el Ejecutivo está implementando su propuesta de trabajo con el fin de proteger la seguridad de los conductores y usuarios. "Consideramos que, racionalmente, si se está trabajando en estos 15 días, ¿por qué tendríamos que ir a un paro?", dijo a Exitosa Noticias.

Vargas resaltó que los resultados no van a llegar inmediatamente por más que se hayan presentado proyectos de ley en el Congreso. El dirigente consideró que "este es un proceso largo" en referencia a la ola de criminalidad que afecta al sector, y señaló que es una lucha de mediano a largo plazo que requiere "inteligencia y factores de impactos psicológicos".

Convocatoria de paralización

Ante los recientes asesinatos de dos conductores en menos de 48 horas y la falta de acción del Estado, otros gremios de transporte confirmaron que realizarán un paro de 24 horas el próximo martes 4 de noviembre. Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte (CIT), y Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, ratificaron la convocatoria durante una entrevista con Canal N.

¿Por qué fue convocado el paro?

Ojeda explicó que el paro fue convocado ante la falta de cumplimiento de los compromisos firmados por el Estado y el aumento de la violencia que afecta al sector. "Las bases decidieron un paro de 24 horas como acto de protesta. No es político, es un grito de respeto a los fallecidos", aseguró el director de la CIT durante la entrevista con Canal N, en referencia a los conductores Leoncio Sandoval y José Esquivel, víctimas de ataques sicariales.