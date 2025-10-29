Robos de celulares se concentran más los días lunes, sábados y domingos, según Osiptel

Aproximadamente unos 4 mil robos de celulares en el país se reportan a diario, siendo las marcas más afectadas Samsung, Xiaomi y otras de alta gama, según informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Luis César Tamo, coordinador del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Rentesseg), detalló que los días lunes, sábados y domingos concentran el mayor número de robos, principalmente entre las 11:00 a.m. y el mediodía.

Tamo señaló que, hasta septiembre de este año, se han bloqueado alrededor de 14.8 millones de equipos con IMEI alterado. Explicó que estos dispositivos suelen pasar por el mercado negro, donde les cambian el código de identificación para reinsertarlos como si fueran legales.

Bloqueo de celulares no registrados en "lista blanca"

Desde abril de 2025, Osiptel implementó el bloqueo automático de celulares no registrados en la "lista blanca", medida que busca frenar el comercio de equipos con historiales negativos. El organismo reitera el llamado a no comprar celulares en lugares informales y a verificar siempre que el IMEI del equipo coincida con el registrado en dicho listado.

Portal con estadísticas sobre robos

Osiptel puso a disposición del público un portal que muestra estadísticas actualizadas sobre el robo de celulares. Allí se pueden identificar las marcas más robadas, los días de mayor incidencia y las franjas horarias de mayor riesgo, según precisó el organismo supervisor. Esta herramienta forma parte de las estrategias para combatir el mercado ilegal de dispositivos móviles.