Fiscalía abrió investigación tras asesinato de conductor de combi en el Callao

El Ministerio Público inició una investigación contra los que resulten responsables por el asesinato del chofer José Esqueche Ningles, ocurrido la noche del último lunes en la avenida Néstor Gambetta, en el Callao.

A través de su cuenta en X, la Fiscalía comunicó que la investigación está a cargo de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa del Callao, Cuarto Despacho. Entre las primeras diligencias adoptadas, se ha dispuesto que personal del Depincri de Ventanilla recoja las evidencias en la escena del crimen y practique las pericias correspondientes.

Detenciones y presuntos responsables

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, anunció la detención de cinco personas tras las operaciones efectuadas en el Callao para ubicar a los responsables del crimen. Según indicó, el crimen fue cometido por la organización delictiva "Los Chukys", que opera en el Callao.

Ataque y protesta por crimen

El ataque ocurrió mientras la víctima de 47 años, conocido como "brujito", se encontraba dentro de la unidad en la avenida Gambetta, cuando fue atacado a balazos por sujetos que se desplazaban en moto. El conductor fue llevado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde los médicos confirmaron su deceso debido a la gravedad de sus heridas.

Bloqueo de av. Gambetta

Tras el crimen, decenas de transportistas bloquearon la avenida Néstor Gambetta en señal de protesta y exigieron mayores medidas de seguridad, denunciando el incremento de la violencia y los cobros extorsivos en la zona.