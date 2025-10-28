OSIPTEL: EL top 5 de los distritos de Lima Metropolitana y Callao con mejor calidad de servicio móvil

Nota de prensa

En el primer semestre de 2025, el desempeño en la prestación del servicio de voz y datos en redes móviles en Lima Metropolitana y Callao registró un promedio de 87.82 %, lo que reflejó una mejora de 8.92 puntos porcentuales respecto a igual periodo del año pasado (78.90 %), de acuerdo con el Ranking de Calidad Móvil Distrital 2025, elaborado por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

La medición, realizada entre enero y junio de 2025, evaluó el desempeño de las cuatro principales operadoras móviles (Claro, Bitel, Movistar y Entel) en 50 distritos de Lima y Callao, tomando en cuenta los indicadores de voz (llamadas) e indicadores de datos (velocidad de carga y descarga del internet móvil). En esa línea, doce distritos lograron calificaciones superiores al 90 %, consideradas como destacadas.

A detalle, San Borja lideró el ranking distrital de mejor desempeño en calidad móvil con 92.37 %, seguidos de Punta Hermosa (92.33 %), Breña (92.20 %), La Molina (92.13 %), y en el quinto lugar se posicionó Pueblo Libre (92.00 %).

En contra parte, los distritos con menor desempeño son: Mi Perú (79.01 %), Ancón (80.81 %), Lurín (82.37 %), Villa El Salvador (83.55 %) y Pucusana (83.89 %).

Con esta evaluación se brinda al usuario información precisa y accesible acerca de la calidad de los servicios móviles en su distrito, además de fomentar la competencia basada en la calidad dentro del sector de las telecomunicaciones.

POR EMPRESAS OPERADORAS

El análisis de la Dirección de Fiscalización e Instrucción del OSIPTEL también reveló que, considerando un promedio ponderado por tráfico 3G y 4G de los distritos medidos, Claro registró el índice de calidad móvil más alto de las cuatro principales empresas operadoras con 92.89 %. Le siguieron Bitel (89.67 %), que subió del último al segundo puesto; Movistar (87.29 %); y Entel (81.30 %).

VELOCIDAD DE DESCARGA

En cuanto a la velocidad promedio de descarga en tecnología 4G entre las cuatro principales empresas del mercado, esta fue de 30.17 Mbps (megabits por segundo) y de 23.96 Mbps para la velocidad de carga, ponderada por tráfico en Lima Metropolitana y Callao.

Con respecto a los distritos, Lince registra el mayor valor de velocidad promedio de descarga 4G con 49.57 megabits Mbps para el operador Bitel, mientras que el menor valor estuvo en Mi Perú, y fue de 14.01 Mbps para el operador Movistar.

La evaluación tuvo lugar entre enero y junio de 2025, para lo cual se efectuaron mediciones con equipos de última generación en campo, así como la recolección de información de la red de los operadores.