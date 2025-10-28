Fiscal se aparta de investigar muerte de ‘Trvko’ y deriva caso por homicidio simple

El fiscal provincial Roger Yana, titular de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, decidió apartarse de la investigación por la muerte del cantante urbano Eduardo Ruiz, conocido como ‘Trvko’, ocurrida durante la protesta antigubernamental del 15 de octubre. El caso será derivado a una fiscalía común por tratarse de un “presunto homicidio simple”.

Según el documento difundido por Ojo Público, Yana sostuvo que los hechos “no configuran una violación de derechos humanos en sentido estricto” y que no existen indicios de una política de represión en la manifestación. Por ello, consideró que la jurisdicción penal común es la competente para continuar el proceso.

Yana recordó que las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo tienen competencia sobre crímenes de lesa humanidad, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, y que el caso del músico urbano no encuadra dentro de estas figuras.

FISCALÍA PIDE IMPEDIMENTO DE SALIDA PARA SUBOFICIAL MAGALLANES

El suboficial PNP Luis Magallanes, identificado como autor del disparo que causó la muerte de ‘Trvko’, cumple actualmente medidas de comparecencia con restricciones, pero la Fiscalía ha solicitado que se impidan sus desplazamientos fuera del país durante 120 días. Además, levantar el secreto de las comunicaciones.