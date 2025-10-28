Carlos Álvarez encabeza lista presidencial de País Para Todos rumbo a elecciones 2026

El comediante Carlos Álvarez fue inscrito oficialmente como precandidato a la presidencia de la República por el partido País Para Todos, con miras a participar en las elecciones internas de la agrupación política de cara a los comicios generales de 2026. La noticia fue publicada en el portal oficial del partido, donde también se difundieron los nombres de sus acompañantes en la plancha presidencial.

Álvarez encabezará la candidatura junto a María Chambizea Reyes como primera vicepresidenta y Diego Guevara Vivando como segundo vicepresidente. Ambos también aspiran a integrar la lista de precandidatos al Congreso por Ayacucho y Lima, respectivamente.

Además, País Para Todos presentó una segunda lista de precandidatos “reemplazante”, encabezada por Jorge Dávila Chumpitazi como postulante presidencial y Carmen López Asis como primera vicepresidenta, sin un candidato definido para la segunda vicepresidencia.

La agrupación política incluyó también a Vladimir Antonio Meza Villarreal, exalcalde provincial de Huaraz (Áncash) entre 2011 y 2014, como precandidato al Senado por distrito único. Meza busca continuar su trayectoria política con la intención de ocupar un escaño en la Cámara Alta en los próximos comicios.

ELECCIONES INTERNAS PROGRAMADAS PARA DICIEMBRE

De acuerdo con el cronograma electoral difundido, País Para Todos definirá a sus candidatos al Ejecutivo y al Congreso el próximo 7 de diciembre mediante la modalidad de delegados, mecanismo mediante el cual se elegirán los representantes oficiales que participarán en la contienda del 2026.