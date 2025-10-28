Jefe del INPE indica que penal de Challapalca no cuenta con bloqueadores de celulares

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, reveló una grave deficiencia de seguridad en las cárceles del país: el penal de Challapalca no cuenta con bloqueadores de celulares, pese a ser uno de los establecimientos de mayor peligrosidad y aislamiento.

Paredes precisó que solo 30 de los 69 penales del Perú disponen actualmente de estos dispositivos, es decir, menos de la mitad del total. “Efectivamente, no hay bloqueador en Challapalca”, indicó al detallar que se encuentran gestionando licitaciones para ampliar la cobertura del sistema.

También advirtió que en los establecimientos donde sí existen bloqueadores hay horarios en los que no funcionan correctamente, por lo que el Ministerio de Justicia evalúa aplicar medidas correctivas a la empresa encargada.

HACINAMIENTO EN PENALES

Además de las fallas tecnológicas, el jefe del INPE informó que el hacinamiento continúa siendo un problema crítico: 33 mil internos se encuentran en prisión preventiva con procesos pendientes, mientras que 67 mil ya tienen sentencia firme.

En ese contexto, indicó que se busca ampliar el uso de grilletes electrónicos para monitorear a los procesados fuera de los penales. Actualmente solo se cuentan con 60 dispositivos y se ha solicitado una partida suplementaria para adquirir al menos 1500 más.

(exitosa)