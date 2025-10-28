Maju Mantilla atraviesa dolorosa pérdida: murió su madre, Elvia García

La madrugada del 27 de octubre se confirmó el fallecimiento de Elvia García Linares, madre de la exreina de belleza y conductora de televisión Maju Mantilla. La noticia generó conmoción en el entorno de la figura pública peruana, aún más en medio de la difícil etapa personal que atraviesa.

La familia informó del deceso mediante un comunicado dirigido a amigos y allegados, en el que detallaron que el velatorio se realiza en el Velatorio Nuestra Señora de Fátima, en Miraflores, desde la tarde del martes 28 de octubre. Asimismo, indicaron que el sepelio se llevará a cabo el miércoles 29 de octubre en el camposanto de Huachipa.

Diversos personajes cercanos a la ex Miss Mundo 2004 han expresado su pesar y mensajes de apoyo, mientras Maju Mantilla mantiene silencio en estos momentos de dolor. Elvia García fue reconocida siempre por el orgullo que sentía por los logros de su hija, acompañándola en momentos clave de su carrera pública.

UN GOLPE EN UN MOMENTO PERSONAL COMPLEJO

La pérdida de su madre llega en medio de la tormentosa separación de su esposo, Gustavo Salcedo, proceso que Mantilla ha atravesado en los últimos meses, una situación que se suma al dolor familiar por la partida de una figura fundamental en su vida.