Raúl Noblecilla es suspendido dos meses por faltas de respeto a los magistrados del Poder Judicial

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema decidió suspender por dos meses al abogado Raúl Noblecilla, defensor de la expremier Betssy Chávez, e imponerle además la expulsión de las próximas seis sesiones del juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado. La sanción fue anunciada este martes durante una nueva audiencia del proceso.

Los jueces supremos precisaron que Noblecilla ha acumulado constantes llamados de atención por faltas de respeto, interrupciones y maniobras consideradas dilatorias. No es la primera vez que es expulsado de una sesión.

Sin embargo, el hecho que detonó la sanción fue la presentación de un certificado médico presuntamente falso para justificar la ausencia de Chávez, documento atribuido a la Clínica Chorrillos.

Durante la audiencia, el centro médico negó haber atendido a la ex primera ministra y rechazó cualquier vínculo con el médico que figura como firmante. Ante esta revelación, la sala concluyó que el abogado actuó con negligencia al intentar introducir al expediente un documento con graves inconsistencias.

UN INTENTO FALLIDO DE REPOSICIÓN

Tras esta decisión de los jueces, Raúl Noblecilla planteó un recurso de reposición, pero le fue rechazada, situación que llevó a nuevos enfrentamientos verbales con los magistrados José Neyra, Iván Guerrero y Norma Carbajal, a quienes acusó de actuar contra la “democracia” al no aceptar su reposición.