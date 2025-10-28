Transportistas anuncian paro nacional de 24 horas para el próximo martes 4 de noviembre

Tras el asesinato de un chofer en el Callao, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte anunció un paro nacional de 24 horas para el próximo martes 4 de noviembre.

La medida se adopta tras el crimen del conductor y por nuevas amenazas contra otras empresas del sector. Ojeda detalló que el paro involucrará a las mismas empresas que participaron en la medida el pasado 6 de octubre.

Incumplimiento de acuerdos

El dirigente explicó que la decisión responde al incumplimiento de los puntos establecidos en el acta de acuerdo del 9 de octubre. "Habiendo comunicado inicialmente un apagado de motores para este miércoles 29, las bases han determinado escalar la protesta debido a la alta delincuencia y nuevas bandas criminales", señaló durante una entrevista con RPP Noticias.

Nuevas amenazas y pedido de acciones concretas

La medida se toma en un contexto de creciente inseguridad para el sector transportista. Ojeda detalló que las empresas han recibido "nuevos mensajes de amenaza" que han generado alarma entre los trabajadores.

El dirigente subrayó que la situación requiere acciones concretas de las autoridades para garantizar la seguridad en las operaciones de transporte. Cabe resaltar, que las amenazas no se han detenido pese a las acciones anunciadas el pasado 22 de octubre por el Gobierno.