Dirigente de transportistas anuncia apagado de motores para este miércoles 29: Las muertes no paran

En entrevista con RPP, Martín Ojeda, el director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, anunció un paro de motores simbólico por cinco minutos para este miércoles 29 de octubre. Esto, tras el asesinato anoche de un chofer en el Callao.

"El día de mañana, a horas 8 a. m., se hará un paro de motores de cinco minutos. Invocamos a la población a que comprendan esta situación y nos acompañen con un cacerolazo. Primero fue tres, ahora son cinco minutos. El tiempo se va incrementado”, señaló.

CONDOLENCIAS

Asimismo, expresó sus más sentidas condolencias a los familiares, compañeros y amigos del chofer asesinado anoche, de la empresa Liventur, y remarcó que, pese a los esfuerzos de las autoridades, persisten los ataques contra los miembros del gremio del transporte.

"Comprendemos el esfuerzo del Ejecutivo, Legislativo, que ya se ha juntado con la Fiscalía y el Poder Judicial, pero las muertes no paran. Y si esto no para, tenemos que ser solidarios con toda la población y, sobre todo, con nuestros colegas y compañeros", agregó.