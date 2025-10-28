Presidente Jerí inspecciona comisarías de Surquillo y Lince para reforzar acciones de la Policía Nacional

El presidente José Jerí realizó visitas inopinadas a las comisarías de Surquillo y Lince con la intención de conocer los principales requerimientos de los agentes de la Policía Nacional y los problemas de seguridad que afectan a ambas jurisdicciones.

En Surquillo, inspeccionó la comisaría ubicada en la avenida San Diego, cuyo techo se desplomó hace unas semanas. Evaluó alternativas para reubicar la sede policial, que podría ser un céntrico terreno del Estado que se definiría próximamente.

“Estamos comprometidos con mejorar la capacidad de respuesta de la Policía Nacional y de los serenazgos. Un país seguro se construye con planificación”, expresó Jerí, que durante la visita estuvo acompañado por la alcaldesa distrital Cintia Loayza.

ESCUCHANDO Y ACTUANDO

Luego, el jefe de Estado se trasladó al distrito de Lince, donde dialogó por varios minutos con los efectivos de la comisaría, sobre patrullaje, control de delitos y los constantes operativos contra la microcomercialización de drogas, la prostitución y la extorsión.

“La seguridad no se impone solo con sanciones, sino con presencia constante y coordinación entre todos los niveles del Estado. Vamos a seguir en las calles, escuchando y actuando a la brevedad posible”, finalizó el mandatario Jerí Oré.