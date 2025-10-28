Surco: usando drones policía captura a integrantes de banda que microcomercializaba drogas

Según informó el coronel Jorge Jarez, jefe de la Divpol Sur 1, usando drones la Policía Nacional pudo ubicar el paradero de una banda que se dedicaría a la microcomercialización de drogas en Surco.

El alto mando señaló que en esta intervención, donde se pudo detener a tres personas, se usaron drones del área de Inteligencia del Ejército, con los que están trabajando en conjunto para las intervenciones.

Los detenidos fueron identificados como María Flores, alias ‘Negra María’; Sarita Fonseca, alias ‘Negra Sarita’; y Braulio Morales, alias ‘Zambo Braulio’. Ellos tendrían un vínculo familiar y fueron detenidos en una casa.

CUENTAN CON ANTECEDENTES

El coronel Jarez mencionó que pudieron ingresar a la vivienda, que sería de uno de los intervenidos, gracias al estado de emergencia. Se incautó bolsitas de clorhidrato de cocaína, envoltorio de PBC y marihuana.

Asimismo, según información policial, estas personas cuentan con antecedentes delictivos por tráfico ilícito de drogas; es decir, ya serían reincidentes, informa RPP.