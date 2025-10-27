Guillermo Bermejo cumplirá condena de 15 años en penal de máxima seguridad Ancón I

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó que el ex congresista Guillermo Bermejo, condenado a 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación a organización terrorista, será recluido en el penal de máxima seguridad Ancón I. El exparlamentario estaba de manera provisional en una carceleta del Poder Judicial mientras se evaluaba su destino carcelario definitivo.

A través de un comunicado en redes sociales, la institución precisó que Bermejo fue conducido a Medicina Legal para los exámenes correspondientes y posteriormente se determinó que Ancón I será el penal donde continuará su régimen penitenciario.

CONDENA POR VÍNCULOS CON SENDERO LUMINOSO

El Poder Judicial sentenció a Bermejo el pasado 24 de octubre, tras evaluar pruebas presentadas por la Fiscalía que lo señalan como integrante voluntario de Sendero Luminoso entre 2008 y 2009, periodo en el que habría asistido a campamentos terroristas en el VRAEM para recibir adoctrinamiento ideológico y entrenamiento en el uso de armas.

Conocido también como “camarada Che”, Bermejo deberá pagar una reparación civil de 100 mil soles al Estado y una multa de 7 mil 800 soles. Asimismo, quedará inhabilitado para ejercer función pública o postular a cargos de elección popular por dos años adicionales tras su salida de prisión, prevista para mayo de 2040.