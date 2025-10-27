Roberto Burneo: Postulación de Vizcarra no pasará si se mantiene la inhabilitación

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se pronunció sobre la inclusión de Martín Vizcarra como candidato a la primera vicepresidencia por Perú Primero, pese a que el exmandatario mantiene una inhabilitación vigente dictada por el Congreso de la República. La fecha límite para la inscripción de candidaturas oficiales rumbo a las elecciones generales del 12 de abril de 2026 vence el próximo 23 de diciembre.

Burneo señaló que la inhabilitación de Vizcarra “ya está inscrita como lo manda la ley” y advirtió que cualquier candidatura presentada que incluya a ciudadanos impedidos de postular será observada y no superará el proceso de calificación. “Invocamos a los partidos políticos a que evalúen bien cada una de sus candidaturas para que no se les caiga”, manifestó el titular del órgano electoral.

POSIBLES TACHAS SIN OPCIÓN A REEMPLAZO

El presidente del JNE recordó que, si se detectan impedimentos como inhabilitación o condenas en primera instancia, las inscripciones serán rechazadas y las organizaciones políticas no podrán reemplazar a los candidatos observados. “Esas candidaturas no van a pasar. Es el momento en que todas las organizaciones políticas pueden filtrar sus candidatos para que el JNE no tome otra decisión”, afirmó.

Mientras tanto, la defensa legal de Martín Vizcarra mantiene una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para anular la sanción impuesta por el Parlamento. Burneo aseguró que el JNE acatará cualquier fallo internacional, pero aclaró que el proceso de revisión de listas se iniciará recién cuando se oficialicen todas las candidaturas el 23 de diciembre.