Fallece general del Ejército del Perú tras accidente dentro de helicóptero

El general de brigada Marco Marín Saldaña, jefe del Comando Unificado de Pataz, falleció ayer domingo 27 de octubre tras un accidente ocurrido dentro de un helicóptero que acababa de aterrizar en la localidad de Chagual, distrito de Pataz, en la región La Libertad. El hecho fue confirmado por el Ejército del Perú mediante un comunicado oficial difundido en su cuenta institucional en X.

"El Ejército del Perú, lamenta profundamente el fallecimiento del General EP Marco Marín Saldaña, CG del Comando Unificado de PATAZ, hecho ocurrido tras un lamentable accidente dentro de un helicóptero cuando este se encontraba en tierra”, indicó la institución en X.

Según información preliminar, Marín Saldaña había llegado a la zona acompañado de una comitiva del Ministerio de Defensa para cumplir labores de inspección en una de las provincias más afectadas por la criminalidad vinculada a la minería ilegal y la acción de grupos armados. Por el momento, no se ha precisado el estado de los demás ocupantes de la aeronave ni detalles técnicos del siniestro.

El Ejército expresó sus condolencias a los familiares y amigos del alto mando militar y anunció que se encuentra preparando un informe oficial que ampliará la información sobre el accidente que causó su deceso. “Sobre los detalles del accidente que produjo su muerte, se difundirá posteriormente a través de un Comunicado”, se lee la publicación.

UN MANDO CLAVE EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD EN PATAZ

El general Marín Saldaña asumió el liderazgo del Comando Unificado de Pataz con la misión de coordinar acciones entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio Público en un área marcada por episodios violentos producto de la minería ilegal.