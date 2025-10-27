Cardenal Carlos Castillo defiende a "Generación Z" y rechaza que los llamen "terroristas": "No lo son"

El cardenal Carlos Castillo dedicó ayer unas palabras referentes a la actual situación social del país, particularmente respecto a las recientes movilizaciones impulsadas por los colectivos denominados 'Generación Z', compuestos por ciudadanos menores de 30 años.

Durante su homilía del último domingo 26 de octubre por la llegada del Señor de los Milagros al Callao, Castillo Mattasoglio pidió que se "escuche" a esos jóvenes y criticó que se les haya tildado de terroristas.

"Resolvamos las cosas con el amor, como lo están haciendo los jóvenes hoy día, porque se les ha acusado de terroristas cuando no lo son. Y hay que escuchar la voz de los jóvenes", indicó el cardenal durante la ceremonia religiosa.

Se pronuncia sobre Inti y Bryan

El purpurado también aludió a Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes perdieron la vida durante las movilizaciones contra Manuel Merino en 2020, señalando que "está naciendo una nueva generación que quiso manifestar su voz".

Señala qué buscan los jóvenes

Castillo destacó la presencia juvenil en las actividades parroquiales y cuestionó: "¿Por qué bailan nuestras generaciones jóvenes? Porque ansían la armonía, el encuentro". El religioso enfatizó que los jóvenes buscan espacios de expresión y unidad a través de manifestaciones culturales como el baile en plazas públicas y grupos parroquiales.

Habla sobre 'Truko' y pide por salud de herido

El purpurado también se refirió a Mauricio Ruiz Sanz, artista conocido como 'Trvko', quien perdió la vida en el marco de las movilizaciones del 15 de octubre, y pidió por la pronta recuperación de Luis Reyes, otro joven que fue internado de emergencia tras participar en dicha jornada. "Te pedimos que lo tengas en tu seno y que toda la alegría que la dio con sus tiktoks y sus músicas pueda seguir alegrarnos desde el cielo", manifestó Castillo.